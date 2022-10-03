وزير الخارجية الروسى: الولايات المتحدة تستخدم أوكرانيا لتهديد بلادنا

جدة - نرمين السيد - وألقى لافروف كلمة أمام مجلس الدوما الروسى، اليوم الإثنين، أكد فيها أن سكان المناطق الأربع فى أوكرانيا حددوا مصيرهم بأيديهم، وطلبوا الانضمام لروسيا.

واعتبر وزير الخارجية الروسى، أن "انضمام المناطق الأربع (دونيتسك ولوهانسك، وخيرسون وزابوريجيا) إلى روسيا، بمثابة استمرار منطقى لإعادة توحيد الأراضى الروسية التى بدأت مع عودة شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول فى 2014".

وتأتى كلمة لافروف أمام الدوما قبيل قرار التصديق على المعاهدات الخاصة بانضمام "دونيتسك ولوهانسك، وخيرسون وزابوريجيا" إلى روسيا.