العالم اليوم - أولمبياد 2024.. "شرط صعب" أمام الروس للمشاركة

انتم الان تتابعون خبر أولمبياد 2024.. "شرط صعب" أمام الروس للمشاركة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 3 أكتوبر 2022 03:22 مساءً - مع اقتراب انطلاق التصفيات المؤهلة لأولمبياد 2024 في مختلف الرياضات، كشفت اللجنة الأولمبية عن موقفها من مشاركة الرياضيين الروس، ووضعت شرطا لمشاركتهم في الدورة الأولمبية التي ستستضيفها باريس.

وأكد توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، أن اللجنة تدرس السماح للروس الذين "لا يدعمون غزو بلادهم لأوكرانيا" بالمنافسة خلال الأولمبياد.

في فبراير الماضي، أصدرت اللجنة الأولمبية الدولية توجيهات للهيئات الإدارية الرياضية لإخراج الرياضيين الروس والبيلاروسيين من المنافسة.

وقال باخ لصحيفة كورييري ديلا سيرا الإيطالية "لدينا معضلة، هذه الحرب لم يبدأها الرياضيون الروس. لكننا رأينا أن بعض الحكومات لم تعد تريد احترام استقلالية الرياضة الدولية".

"هذا هو السبب في أننا اضطررنا إلى اتخاذ هذه الإجراءات الوقائية لنبقى على الأقل قليلا في مقعد القيادة وألا نفقد كل الاستقلالية. ولهذا السبب، من ناحية أخرى علينا أيضا أن ندرس كيف يمكننا إعادة الجميع مرة أخرى للمشاركة".

وأوضح باخ أنه لم يتغير شيء حتى الآن، مع استمرار الحظر الحالي على الرياضيين الروس.

ومع ذلك، ذكر أن اللجنة الأولمبية الدولية بحاجة إلى اتخاذ قرارات بسرعة بشأنهم، حيث بدأت بالفعل التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.