الرئاسة الفلسطينية تدين الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات

جدة - نرمين السيد - أدان الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، اليوم الإثنين، استمرار عمليات القتل اليومى بحق أبناء الشعب الفلسطيني، والتى كان آخرها جريمة إعدام الشابين باسل قاسم بصبوص (19 عاما)، وخالد فادى عنبر (21 عاما) من مخيم الجلزون، شمال رام الله.





وطالب أبو ردينة - فى بيان صحفى - حكومة الاحتلال بالتوقف عن هذه السياسة الخطيرة وغير المسؤولة وعدم اللجوء إلى كل هذه الأساليب الطائشة التى أوصلت الأمور إلى مرحلة ستدمر كل شيء.

وجدد التأكيد أن التصعيد الإسرائيلى الخطير والمتواصل ضد الشعب الفلسطينى سواء فى القدس وضد المقدسات الإسلامية والمسيحية أو فى جنين أو نابلس أو فى أى مكان من الأراضى الفلسطينية المحتلة، تجاوز للخطوط الحمراء.

وأضاف أبو ردينة، أن السلام لن يكون بأى ثمن وأن الشعب الفلسطينى وقيادته لن تقبل باستمرار الاحتلال أو بقائه، وأن هذه السياسة الطائشة لن تجلب الأمن والاستقرار لأحد، وأن الأمن للجميع أو لا أمن لأحد.

وفى سياق ذى صلة، قال قاضى قضاة فلسطين مستشار الرئيس الفلسطينى للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، إن ما يجرى فى الأراضى الفلسطينية تصعيد خطير تسعى من خلاله دولة الاحتلال إلى توظيف الدم الفلسطينى فى الانتخابات الإسرائيلية لكسب أصوات الناخبين فى مجتمع يتحول أكثر نحو التوحش والإرهاب والرغبة العارمة فى القتل والتدمير.

وأدان الهباش - فى بيان صحفى - إعدام قوات الاحتلال الشهيدين باسل بصبوص، وخالد عنبر من مخيم "الجلزون" صباح اليوم، واصفا هذه السياسة بأنها ترجمة حقيقية لعقلية الإجرام التى تقوم عليها دولة الاحتلال، وسلسلة طويلة من المجازر والمذابح التى نفذتها فى المدن والقرى الفلسطينية منذ عام 1948 وحتى يومنا هذا.

وأدان الهباش كذلك قيام عصابات المستوطنين بعد منتصف ليل أمس بتنظيم حفل غنائى ورقصات وموسيقى صاخبة داخل الحرم الإبراهيمى الشريف بالخليل جنوبى الضفة الغربية، مؤكداً أن مجرد دخول المستوطنين وجنود الاحتلال لداخل الحرم والتجول فيه مرفوض فلسطينياً وإسلاميا وقانونيا حسب قرارات "اليونسكو" التى أكدت إسلامية المسجد بكل مساحته ومرافقه ولا حق لغير المسلمين فيه.

وأضاف أن دولة الاحتلال تحاول استغلال أى فرصة تلوح لها سواء كانت "الأعياد اليهودية" أو الظرف الدولى والإقليمى المنشغل بقضايا أخرى حول العالم أو حالة التشتت والتفرق التى تسود العالمين العربى والإسلامي، لتنفيذ مخططاتها الإجرامية بحق مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك بالقدس الشرقية المحتلة وسط الضفة الغربية والمسجد الإبراهيمى الشريف فى الخليل، داعياً أبناء الشعب الفلسطينى لمزيد من الصمود والتحدى لإفشال مخططات التهويد التى تستهدف مقدساتنا.