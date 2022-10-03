العالم اليوم - غوغل تفاجئ الصين.. وتوقف أهم خدماتها

انتم الان تتابعون خبر غوغل تفاجئ الصين.. وتوقف أهم خدماتها من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 3 أكتوبر 2022 02:24 مساءً - أوقفت شركة غوغل خدمات الترجمة المقدمة من محرك البحث الشهير في البر الرئيسي الصيني، وحجبت إحدى الخدمات القليلة المتبقية في بلد يتم فيه حظر معظم منصات التواصل الاجتماعي الغربية.

ويعرض تطبيق "ترجمة غوغل" والموقع الآن شريط بحث عام ورابط يعيد توجيه المستخدمين الصينيين إلى صفحته في هونغ كونغ، والمحظورة في البر الرئيسي.

وأبلغ المستخدمون عن عدم تمكنهم من الوصول إلى الخدمة منذ السبت، وفقًا لمنشورات وسائل التواصل الاجتماعي الصينية.

ولم تعد ميزة الترجمة موجودة على متصفح (غوغل كروم) تعمل أيضًا للمستخدمين في الصين.

وذكرت غوغل في بيان أن "خدمة الترجمة توقفت في الصين بسبب الاستخدام المنخفض. ليس من الواضح عدد المستخدمين الذين يستخدمون خدمة الترجمة من غوغل في الصين".

شركة التكنولوجيا الأميركية لديها علاقة متوترة مع الصين. في عام 2010، سحبت غوغل محرك البحث الخاص بها من السوق الصينية، بعد أن أصبحت غير راغبة في الالتزام بقواعد الرقابة في البلاد.

وتحركت الصين لاحقًا لحظر خدمات غوغل الأخرى مثل خدمة البريد الإلكتروني "جي ميل" والخرائط "غوغل مابس".

وعادةً ما تحظر السلطات الصينية معظم منصات وخدمات وسائل التواصل الاجتماعي الغربية، بما في ذلك تلك الخاصة بغوغل وفيسبوك وتويتر، حيث تسعى الحكومة إلى الحفاظ على قواعد الرقابة الصارمة.

وينبغي على المنصات الصينية الالتزام الصارم بهذه القواعد ومراقبة الكلمات الرئيسية والمواضيع التي تعتبرها السلطات حساسة سياسياً.