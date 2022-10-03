حزب رئيس وزراء بلغاريا السابق «بوريسوف» يتصدر الانتخابات

وأشارت التقارير إلى حزب "مواطنون من أجل التنمية الأوروبية فى بلغاريا"، المنتمى إلى يمين الوسط، بزعامة رئيس الوزراء السابق بويكو بوريسوف، حقق الصدارة فى الانتخابات العامة التى جرت فى بلغاريا، يوم أمس الأحد، وذلك بحصوله على 25.4% من الأصوات.
وتأتى النتائج المشار إليها بعد فرز نتائج 99% من الأصوات التى تم فرزها اليوم الإثنين.
فيما جاء حزب "نواصل التغيير"، الوسطى المناهض للفساد، فى المركز الثانى بحصوله على 20.2% من الأصوات فى رابع انتخابات عامة تشهدها بلغاريا فى أقل من عامين.
وسيتم الإعلان عن النتائج الرسمية النهائية يوم الخميس المقبل، بعد ضم أصوات الاقتراع من الخارج.
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