فوز العالم السويدى سفانتى بابو بجائزة نوبل للطب لاكتشافاته عن التطور البشرى

جدة - نرمين السيد - وبحسب التقارير، فقد أعلنت جمعية نوبل فى معهد كارولينسكا السويدى، اليوم الإثنين، فوز العالم سفانتى بابو، بجائزة نوبل فى علم وظائف الأعضاء أو الطب لعام 2022.

وفى مؤتمر صحفى، قالت جائزة نوبل إنه جاء فى حيثيات فوز سفانتى بابو بالجائزة "لاكتشافاته المتعلقة بجينومات أشباه البشر المنقرضة والتطور البشرى".

وكان الأمريكيان ديفيد جوليوس وآردم باتابوتيان، تقاسما جائزة نوبل فى الطب العام الماضى 2021، لدورهما فى اكتشاف مستقبلات درجة الحرارة واللمس، وهى النتائج التى تمخضت عنها أبحاث العالِمَين إلى فك شفرة الآليات الأساسية التى تقوم عليها بيولوجيا الحواس.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن جائزتى نوبل فى الفيزياء والكيمياء يومى الثلاثاء والأربعاء، بينما ستعلن الأكاديمية يومى الخميس والجمعة عن الفائزين بجائزتى الأدب والسلام على التوالى.

كما سيجرى الإعلان عن جائزة الاقتصاد يوم الإثنين المقبل، على الرغم من أنها لا تعتمد على الوصية النهائية لمؤسس الجائزة ومخترع الديناميت ألفريد نوبل، الذى عاش خلال الفترة من 1833 إلى 1896.

فيما سيجرى تسليم جوائز نوبل يوم 10 ديسمبر المقبل، فى ذكرى وفاة نوبل، حيث يحصل الفائزون على 10 ملايين كرونة سويدية ـ ما يعادل 900 ألف دولار ـ لكل فئة.