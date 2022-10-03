العالم اليوم - عالم سويدي يحصد جائزة نوبل للطب.. اكتشف قصة جينات البشر

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 3 أكتوبر 2022 01:21 مساءً - مُنحت جائزة نوبل للطب وعلم وظائف الأعضاء، الاثنين، للسويدي سفانتي بابو (67 عاما) لدوره في تحديد تسلسل مَجين الإنسان البدائي، وفي تأسيس علم المجين الإحاثي.

واعتبرت اللجنة المولجة اختيار الفائزين، أن اكتشافات سفانتي بابو "أرست الأساس لاستكشاف ما يجعل البشر كائنات فريدة من نوعها، من خلال إظهار الاختلافات الجينية التي تميز جميع البشر الأحياء عن البشر المنقرضين".

وأضافت اللجنة في حيثيات قرارها: "الفروقات الجينية بين الإنسان العاقل وأقرب أسلافنا الذين انقرضوا كانت مهولة، إلى حين تم تحديدها بفضل أعمال بابو"، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

واكتشف بابو أن انتقالا للجينات حصل بين أشباه البشر المنقرضين راهنا والإنسان العاقل. هذا الانتقال القديم للجينات إلى الإنسان الراهن كان له تأثير فيزيولوجي، من خلال تأثيره مثلا على طريقة تفاعل نظامنا المناعي مع الأمراض.

يذكر أن والد بابو، سونيه برغرستر، حاز بدوره على جائزة نوبل للطب عام 1982.

وتترافق الجائزة مع مكافأة مالية قدرها 10 ملايين كرونة سويدية (حوالي 920 ألف يورو).

وحاز جائزة نوبل للطب العام الماضي الأميركيان أرديم باتابوتيان وديفيد جوليوس، لاكتشافهما الطريقة التي ينقل فيها نظامنا العصبي الحرارة واللمس.

ويتواصل موسم نوبل في ستوكهولم، الثلاثاء، مع الإعلان عن جائزة نوبل للفيزياء ومن ثم الكيمياء، الأربعاء، قبل جائزة الآداب المرتقبة جدا والسلام، الجمعة، وهي الجائزة الوحيدة التي تعلن في أوسلو. ويختتم موسم نوبل الاثنين المقبل بجائزة الاقتصاد.

وفيما يلي أبرز الفائزين بجائزة نوبل للطب في السنوات العشر الأخيرة: