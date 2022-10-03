الملك تشارلز يستقبل رئيس جنوب إفريقيا الشهر المقبل

جدة - نرمين السيد - أعلن قصر باكنجهام اليوم الإثنين، أن ملك بريطانيا الملك تشارلز الثالث سيستقبل رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا الشهر المقبل، فى أول زيارة دولة إلى بريطانيا منذ أن خلف الملك تشارلز والدته الراحلة الملكة إليزابيث الثانية الشهر الماضى.





وأوضح القصر - فى بيان نقلته شبكة "سكاى نيوز" البريطانية - أن رامافوزا قبل دعوة تشارلز للقيام بالزيارة خلال الفترة من 22 إلى 24 نوفمبر المقبل، وسيرافق الزعيم الجنوب إفريقى زوجته تشيبو موتسيبى. وزار الملك تشارلز جنوب إفريقيا فى عدد من المناسبات، وكانت رحلته الأخيرة فى عام 2011، مع الملكة القرينة كاميلا.

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