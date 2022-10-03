جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميترى بيسكوف، إن "استخدامنا للسلاح النووى تحكمه العقيدة النووية الروسية"، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، منذ قليل.





يشار إلى أن وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن، كان قد وصف تهديد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، باستخدام كل الوسائل المتاحة للدفاع عن روسيا بعد ضم أربع مناطق أوكرانية إلى أراضيها، بأنه "ادعاء غير قانونى وتصريح غير مسؤول"، قائلًا إن "التلويح باستخدام السلاح النووى ليس من الأشياء التى يُتوقع سماعها من قادة الدول الكبيرة ذات القدرات". وتمتلك موسكو أكبر ترسانة نووية فى العالم، تضم أسلحة تكتيكية معدة للاستخدام ضد الجيوش المعادية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكرملين: استخدامنا للسلاح النووى تحكمه العقيدة الروسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.