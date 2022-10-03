العالم اليوم - الكرملين يعلق على دعوة قديروف.. وشروط استخدام النووي

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 3 أكتوبر 2022 12:22 مساءً - ردّ المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الاثنين، على دعوة رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف الجيش الروسي إلى استخدام "أسلحة نووية محدودة القدرة" في أوكرانيا.

وقال بيسكوف ردا على الانتقادات التي وجهها الرئيس الشيشاني لأداء الجيش الروسي: "قدم قاديروف مساهمة كبيرة في العملية الخاصة، لكن وفي اللحظات الصعبة يجب استبعاد العواطف من التقييمات".

وعن دعوة قديروف لإدخال الأسلحة النووية في المعركة الأوكرانية، أوضح بيسكوف: "كل شيء موضح في العقيدة النووية الروسية، ولا يمكن أن تكون هناك أي اعتبارات أخرى".

وكان قديروف قد قال في رسالة على تلغرام: "في رأيي أنه ينبغي اتخاذ إجراءات أكثر حزما، وصولا الى إعلان الأحكام العرفية في المناطق الحدودية واستخدام أسلحة نووية محدودة القدرة".

الانضمام للناتو

وعلّق بيسكوف على تصريحات مكتب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الأحد، التي جاء فيها أن 10 دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو" تدعم بشكل فعلي طلب الانضمام العاجل الذي تقدمت به كييف، بالقول: "روسيا تراقب باهتمام بالغ الوضع المتعلق بمحاولة أوكرانيا الانضمام إلى الناتو".

وأضاف: "توجه أوكرانيا نحو الناتو وتأكيد عضويتها المستقبلي في الحلف، كان أحد أسباب العملية العسكرية الخاصة".

ويوم الجمعة، أعلن زيلينسكي توقيع طلب رسمي لأجل الانضمام إلى حلف "الناتو" الذي يضم 30 دولة عضوا في الوقت الحالي.

وأشار زيلينسكي الذي بات حليفا وثيقا للغرب، إلى أن بلاده تستجيب للمعايير المطلوبة من أجل الانضمام إلى الحلف الأطلسي.

وحول خطوة أوكرانيا الأخيرة، قال الأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، في حديثه إلى صحفيين ببروكسل، إن "أبواب الناتو مفتوحة أمام كافة الديمقراطيات في أوروبا".

تسرب نورد ستريم

وفي ملف تسرب الغاز من أنابيب "نورد ستريم"، قال بيسكوف: "ليس لدى موسكو حاليا تصور حول المدة التي يمكن أن تستغرقها استعادة خطوط نورد ستريم والدول التي يمكن التعاون معها في هذه القضية".

وأوضح: "ستتمكن الولايات المتحدة في ظل غياب الإمدادات عبر نورد ستريم، من بيع المزيد من الغاز الطبيعي المسال بسعر مرتفع".

وأعلنت السلطات الدنماركية، الأحد، أن التسريب في خط أنابيب نقل الغاز الطبيعي "نورد ستريم 1"، توقف أيضا، وذلك غداة إعلان المسؤولين توقف التسرب في خط الأنابيب "نورد ستريم 2".

وأبلغت شركة "نورد ستريم إيه جي" وكالة الطاقة الدنماركية بأن الضغط يبدو مستقرا الآن في خط "نورد ستريم 1".

وكتبت وكالة الطاقة الدنماركية على حسابها في "تويتر": "أبلغت شركة نورد ستريم إيه جي وكالة الطاقة الدنماركية بأن الضغط يبدوا الآن مستقرا في خط الأنابيب نورد ستريم 1. وهو ما يشير إلى أن تسرب الغاز الناجم عن الانفجارين الأخيرين قد انتهى الآن أيضا".