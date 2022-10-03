قوات الاحتلال تعتدى على المزارعين فى قطاع غزة

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة "وفا" الفلسطينية، أن قوات الاحتلال المتمركزة فى الأبراج العسكرية على الأطراف الجنوبية للقطاع فتحت نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه الأراضى الزراعية شرق بلدة عبسان الكبيرة، ما أجبر المزارعين على مغادرة أراضيهم.
واعتدت قوات الاحتلال أمس على المزارعين والصيادين فى مناطق متفرقة من القطاع.
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