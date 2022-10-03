عاجل- أوكرانيا تخترق بعض المناطق فى خيرسون

جدة - نرمين السيد - وقال مسؤول روسى، إن القوات الأوكرانية هاجمت بعض المناطق وسيطرت عليها. يشار إلى أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، كان قد وقع مراسيم فى وقت مبكر من يوم الجمعة، تعترف بما يسمى باستقلال منطقتى خيرسون وزابوريجيا فى أوكرانيا التى تخضع حاليًا لسيطرة الجيش الروسى.

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