اندلاع اشتباكات فى اليمن بعد ساعات من إعلان تعثر تمديد الهدنة

جدة - نرمين السيد - ونقلت قناة "اليمن" الفضائية عن مصدر فى اللواء الثالث بالجيش اليمني، قوله "إنه تم التصدى لمعارك عنيفة حوثية شمال محافظة الضالع، وذلك عقب قصف جوى شنته المليشيات الحوثية لمواقع القوات اليمنية المشتركة فى قطاعات الفاخر، وحجر، والطب"، مشيرا إلى أن مدفعية القوات اليمنية المشتركة ردت على القصف الحوثي، واستمر تبادل القصف لساعات وبشكل مكثف.

وأضاف أن الهجوم الحوثى ترافق مع قصف متواصل بمختلف الأسلحة على القرى المأهولة بالسكان فى المنطقة، تزامنا مع اللحظات الأولى لإعلان تعثر تمديد الهدنة الأممية.

كما أفاد المتحدث باسم محور تعز، العقيد عبد الباسط البحر، بأن الحوثيين استهدفوا بالمدفعية والأسلحة المتوسطة والثقيلة وقذائف الهاون، مواقع القوات الحكومية، كما حاولوا التسلل إلى منطقة عصيفرة ومواقع شرق المدينة وموقع الدفاع الجوى ومنطقة ماتع غرب المدينة.

وأكد العقيد أن القوات الحكومية تصدت لميلشيات الحوثى وكبدوها خسائر كبيرة وأجبروها على الفرار.

وفى جبهة مأرب، اندلعت مواجهات عنيفة بين الحوثيين والقوات الحكومية فى المديريات الجنوبية من مأرب، أعقبها قصف حوثى على مواقع مدينة ومخيمات للنازحين القريبة من مواقع الاشتباكات.

يذكر أن المبعوث الأممى إلى اليمن، هانس جروندبرج، قد أعلن أمس، تعثر مفاوضات تمديد الهدنة، رغم توسيعها زمنيا وتضمين بنود جديدة فيها.