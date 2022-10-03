إصابات كورونا تتجاوز 618 مليون حالة عالميا

جدة - نرمين السيد - وأفادت الجامعة، فى أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكترونى، بأن إجمالى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و546 ألفا و862 وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتى بلغت أكثر من 96.3 مليون إصابة، فى حين تجاوزت حصيلة الهند 44.5 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تلتها البرازيل بأكثر من 34.6 مليون.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من مليون و59 ألف حالة، تلتها البرازيل فى المرتبة الثانية بـ686 ألفا و36 وفاة ثم تأتى الهند فى المرتبة الثالثة بإجمالى 528 ألفا و701 وفاة.