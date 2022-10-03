ارتفاع حصيلة قتلى تفجير مركز تعليمى بـ كابول إلى 43 شخصا

جدة - نرمين السيد - أعلنت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان "يوناما"، اليوم الإثنين، ارتفاع حصيلة قتلى التفجير الذى استهدف مركزاً تعليمياً فى العاصمة كابول، يوم الجمعة الماضية، إلى 43 شخصاً على الأقل.





وذكرت البعثة ـ فى تغريدة عبر صفحتها الرسمية على "تويتر" ـ "تستمر حصيلة ضحايا تفجير معهد فى حى الهزارة بالعاصمة الأفغانية فى الارتفاع، حيث بلغت 43 قتيلاً و83 جريحاً، موضحة أن الفتيات والشابات هن الضحايا الرئيسيين فى الهجوم، ورجحت أن تستمر أعداد الضحايا فى الارتفاع. وأكدت أن فرق حقوق الإنسان التابعة لها تواصل عملية التحقق من أعداد الضحايا فى كابول. وكان انتحارى فجر نفسه على مقربة من قاعة دراسية فى حى "دشتى برشي" فى غرب كابول وهى منطقة غالبية سكانها من الأقلية الشيعية فى أفغانستان، ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

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