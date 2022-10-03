بلينكن: الولايات المتحدة محظوظة بشراكتها القوية مع ألمانيا

وأضاف بلينكن - فى بيان صحفى نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكترونى بمناسبة عيد ألمانيا الوطنى، اليوم الإثنين - "أن واشنطن تقدر قيادة برلين لمجموعة السبع هذا العام، وتركيزها على الأهداف المشتركة المتعلقة بتغير المناخ وتعزيز الأمن الاقتصادى والصحة والبنية التحتية والقيم الديمقراطية".
وتابع "ألمانيا حليف دائم فى الناتو وقائدة عالمية مؤثرة والولايات المتحدة محظوظة بوجود مثل هذا الشريك القوى"، معربا عن تطلعه إلى البناء على شراكتهما الراسخة فى السنوات المقبلة.
وأكد بلينكن أنه أعرب خلال زيارته الأخيرة لألمانيا هذا العام عن امتنان الولايات المتحدة وإعجابها بالتزامات ألمانيا التاريخية بدعم أوكرانيا فى مواجهة عملية روسيا العسكرية "غير المبررة".
واختتم بيانه قائلا "بالنيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية، أتقدم بأطيب تمنياتى إلى شعب ألمانيا بمناسبة مرور 32 عامًا على إعادة توحيد ألمانيا".
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