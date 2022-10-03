العالم اليوم - فيديو لتجربة علمية "مثيرة".. انتهت بانفجار وإصابات

انتم الان تتابعون خبر فيديو لتجربة علمية "مثيرة".. انتهت بانفجار وإصابات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 3 أكتوبر 2022 10:21 صباحاً - أظهر مقطع فيديو تمّ تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، نهاية "غير سارة" لتجربة علمية في إحدى المدارس الإسبانية.

ووقع الانفجار الناجم عن تجربة علمية خاطئة في إحدى المدارس بمدينة جيرونا الإسبانية، وتسبب في نقل 5 أشخاص إلى المستشفى، وإصابة 12 آخرين.

ووفق متحدث باسم مستشفى "جوزيب ترويتا"، فإن جميع المصابين ليسوا في حالة خطرة، وسيغادرون قريبا.

وبينما كان أحد المدرسين يحاول تبسيط تجربة علمية باستخدام النيتروجين السائل، حدث الانفجار القوي أمام التلاميذ، وفقما ذكر موقع "يورو ويكلي" الذي نشر المقطع المصور.

ووفق السلطات فإن السبب الرئيسي للانفجار لا يزال قيد البحث، كما أن العدد الإجمالي للإصابات الناجمة عن الحادث غير ثابت.