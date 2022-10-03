العالم اليوم - "قنبلة في الجو".. طائرة إيرانية تثير الذعر بالأجواء الهندية

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 3 أكتوبر 2022 10:21 صباحاً - قالت القوات الجوية الهندية، الاثنين، إنها أرسلت بشكل مؤقت طائرات مقاتلة بعد تلقيها معلومات عن وجود تهديد بتفجير قنبلة على متن رحلة لشركة طيران إيرانية.

وفي وقت لاحق، أفادت القوات الجوية الهندية في بيان بأنها تلقت معلومات من طهران تفيد بتجاهل الأمر وواصلت الرحلة طريقها.

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