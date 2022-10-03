أمريكا: انتهاكات روسيا للقانون الدولى لن تردع واشنطن وحلفاءها

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، حسب ما نشره البيت الأبيض فى بيان صحفى عبر موقعه الإلكترونى اليوم الإثنين، خلال لقاء سوليفان مع مدير مكتب رئيس أوكرانيا أندريه يرماك.
وشدد سوليفان، بحسب البيان، على دعم الولايات المتحدة الثابت لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، مؤكدا "أن واشنطن وحلفاءها وشركاءها ستواصل فرض تكاليف باهظة على أى فرد أو كيان أو دولة تقدم الدعم لضم روسيا المزعوم للمناطق الأوكرانية".
وجدد مستشار الأمن القومى الأمريكى التزام الولايات المتحدة بدعم الشعب الأوكرانى فى الدفاع عن سيادته وديمقراطيته، بما فى ذلك عن طريق المساعدة الإضافية البالغة 12 مليار دولار التى وقعها الرئيس الأمريكى جو بايدن مؤخرًا.
وناقش الجانبان الوضع فى محطة الطاقة النووية بزابوريجيا الأوكرانية وعمل أوكرانيا المستمر مع الأمم المتحدة لتصدير الغذاء إلى العالم.
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