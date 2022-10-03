وكالة الطاقة: أوروبا تواجه عجزا غير مسبوق بإمدادات الغاز الطبيعى

جدة - نرمين السيد - وتعرضت أوروبا لخسائر فادحة، جراء تسريبات خط نورد ستريم، الذى يمدها بالغاز قادما من روسيا إلى ألمانيا، ويعد مصدرا لدول الدنمارك، والنرويج، والسويد.

كما أعرب الاتحاد الأوروبى عن قلقه العميق إزاء الأضرار التى لحقت بخطى أنابيب غاز (نورد ستريم 1 و2)، وقال الممثل السامى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، إن السلامة والشواغل البيئية ذات أولوية قصوى، وهذه الحوادث ليست صدفة وتؤثر علينا جميعًا.