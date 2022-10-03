وزير خارجية اليمن: الحوثيون عرقلوا مساعى تمديد الهدنة

جدة - نرمين السيد - وقال بن مبارك - فى تصريح خاص لقناة "العربية الحدث" الإخبارية - إن "الحكومة اليمنية لم تفاجأ برفض الحوثيين تمديد الهدنة، والحكومة قدمت تنازلات كثيرة لتمديد الهدنة رغم التعنت الحوثى وتعاملت بشكل إيجابى مع المقترح الأممى لتمديد الهدنة".

وأضاف أن "الحوثيين جمعوا أكثر من 200 مليار ريال يمنى خلال الهدنة"، مشيرا إلى أن ميليشيا الحوثى لم تلتزم بالهدنة ورفضت فتح الطرق وأوقعت ضحايا مدنيين كما رفضت تمديد الهدنة لمصالحهم.

وكان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرج، قد أعرب عن أسفه لعدم التوصل إلى اتفاق على تمديد الهدنة بعد انتهاء سريانها أمس، داعيا الأطراف اليمنية إلى "الحفاظ على الهدوء والامتناع عن أى شكل من أشكال الاستفزازات أو الأعمال التى قد تؤدى إلى تصعيد العنف".