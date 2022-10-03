البنتاجون: تهديدات روسيا بالنووى تصريحات غير مسؤولة

جدة - نرمين السيد - وصف وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن، تهديد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين باستخدام كل الوسائل المتاحة للدفاع عن روسيا بعد ضم أربع مناطق أوكرانية إلى أراضيها، بأنه "ادعاء غير قانونى وتصريح غير مسؤول"، قائلًا إن "التلويح باستخدام السلاح النووى ليس من الأشياء التى يُتوقع سماعها من قادة الدول الكبيرة ذات القدرات".





وأشار أوستن - فى تصريحات نقلتها مجلة "بوليتيكو" الأمريكية على موقعها الإلكترونى - إلى أن "قوات الجيش الأوكرانى قاتلت بشكل جيد حتى الآن"، متوقعًا أن يستمر الجيش فى محاولة استعادة أراضيه. وأضاف أوستن: "أعتقد أن الأوكرانيين فاجؤوا العالم فيما يخص قدرتهم على الدفاع والمبادرة، والتزامهم بالدفاع عن ديمقراطيتهم"، لافتًا إلى أن "تلك الإرادة على القتال حشدت المجتمع الدولى فى جهود موحدة لتقديم الدعم الأمنى لأوكرانيا، حتى تتمكن من الاستمرار فى قتال روسيا". وأكد أوستن أن "الولايات المتحدة لن تتخلى عن أوكرانيا بغض النظر عن خطوة بوتين المقبلة"، متابعًا: "سنستمر فى دعم الأوكرانيين، كما قال الرئيس الأمريكى جو بايدن، طالما يتطلب الأمر".

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