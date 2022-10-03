ارتفاع ضحايا إعصار إيان إلى هذا الرقم

جدة - نرمين السيد - وذكر البيت الأبيض، في بيان أوردته قناة " الحرة" الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، والسيدة الأولى يتوجهان، اليوم الإثنين، إلى بورتوريكو.

جدير بالذكر، أن إعصار ايان ضرب كوبا، قبل ولاية فلوريدا، ما أسفر عن مصرع ثلاثة أشخاص وعن أضرار مادّية جسيمة فضلا عن انقطاع الكهرباء عن الكثير من المنازل.