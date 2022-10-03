جدة - نرمين السيد - وذكر البيت الأبيض، في بيان أوردته قناة " الحرة" الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، والسيدة الأولى يتوجهان، اليوم الإثنين، إلى بورتوريكو.
جدير بالذكر، أن إعصار ايان ضرب كوبا، قبل ولاية فلوريدا، ما أسفر عن مصرع ثلاثة أشخاص وعن أضرار مادّية جسيمة فضلا عن انقطاع الكهرباء عن الكثير من المنازل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارتفاع ضحايا إعصار إيان إلى هذا الرقم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.