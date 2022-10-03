زلزال يضرب شمال باكستان بقوة 4 درجات

جدة - نرمين السيد - وأوضحت دائرة الأرصاد والمسح الجيولوجى الباكستانية أن مركز الزلزال كان على عمق 211 كيلومتراً فى منطقة حدودية بين أفغانستان وطاجيكستان. وشعر بهزة الزلزال سكان المناطق الشمالية من باكستان وأجزاء من أفغانستان وطاجيكستان.

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