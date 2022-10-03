وزير الإعلام اليمنى: ميليشات الحوثى نهبت ملايين الدولارات من عائدات النفط

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمنى معمر الإريانى أن مليشيا الحوثى نهبت ملايين الدولارات من عائدات المشتقات النفطية الواردة عبر ميناء الحديدة، وقامت بتوجيهها لحشد وتجنيد المقاتلين بمن فيهم الأطفال، وتنظيم العروض العسكرية.





وقال معمر الإريانى، فى تصريح لوكالة الانباء اليمنية "سبأ"، إن ما وصل عبر ميناء الحديدة منذ بدء سريان الهدنة الأممية 1.660.703 طن مترى من المشتقات النفطية، تصل قيمتها إلى أكثر من مليار دولار أمريكى.

ولفت إلى أن العائدات الضريبية والجمركية لهذه الكمية تكفى لدفع مرتبات موظفى الدولة والمتقاعدين فى المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثى الإرهابية .

وأضاف وزير الإعلام اليمنى أن مليشيا الحوثى الارهابية سبق وعرقلت آلية اقترحتها الأمم المتحدة لتخصيص عائدات المشتقات النفطية الواردة عبر ميناء الحديدة لسداد رواتب موظفى الدولة، عبر تجميعها فى حساب خاص فى البنك المركزى اليمنى بمحافظة الحديدة، بعد نهبها 70 مليار ريال كانت قد وردت للحساب.

وأكد الوزير اليمنى أن الأحداث كشفت بكل وضوح للرأى العام اليمنى والمجتمع الدولى، عن الطرف الذى يعرقل جهود التهدئة واحلال السلام فى اليمن، ويقف حجر عثرة أمام تخفيف المعاناة الإنسانية، ويحاصر اليمنيين، ويمنع دفع مرتبات الموظفين بشكل منتظم، ويتلاعب بأسعار المشتقات النفطية لإنعاش السوق السوداء.