العالم اليوم - رغم ضياع نقطتين.. أنشيلوتي "متفائل"

انتم الان تتابعون خبر رغم ضياع نقطتين.. أنشيلوتي "متفائل" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 3 أكتوبر 2022 04:24 صباحاً - أبدى المدير الفني لريال مدريد كارلو أنشيلوتي تفاؤله بإمكانية استفاقة فريقه سريعا، بعد التعادل على أرضه أمام أوساسونا، الأحد، في المرحلة السابعة من الدوري الإسباني.

وأفسد أوساسونا مسيرة الفريق الملكي المثالية (6 انتصارات في أول 6 مراحل)، بعدما خطف تعادلا مفاجئا بنتيجة 1-1 من ملعب "سانتياغو بيرنابيو".

ماذا قال المدرب الإيطالي المخضرم عقب اللقاء؟

• "شهدت المباراة إيقاعا سريعا. لم يكن يوما جيدا لكننا كنا نستحق الفوز"، حسب تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الرياضية الإسبانية.

• "هذه أشياء تحدث. لقد جئنا من بداية جيد جدا والآن سنبحث عن بداية أخرى".

• "عندما لا يفوز الفريق فلن يكون هذا وقتا سعيدا أبدا. التعادل يتركنا حزانى لكننا سنرد قريبا".

وبهذا التعادل، تراجع ريال مدريد إلى المركز الثاني برصيد 19 نقطة، وبفارق الأهداف عن غريمه التقليدي برشلونة الذي يمتلك العدد ذاته من النقاط.

ويستعد بطل إسبانيا لخوض مباراة مهمة على أرضه منتصف الأسبوع أمام شاختار دونيتسك الأوكراني في دوري أبطال أوروبا، والفوز سيضع الفريق على حافة التأهل إلى دور الـ16.