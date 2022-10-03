ماكرون لزيلينسكى: فرنسا ستساعد أوكرانيا على استعادة وحدة أراضيها

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون خلال اتصال هاتفى مع الرئيس الأوكرانى فولديمير زيلنسكى إن فرنسا ستساعد أوكرانيا على استعادة وحدة أراضيها وستعمل مع شركائها على فرض عقوبات جديدة على روسيا.





ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن بيان صادر عن قصر الإليزيه الفرنسى بشأن الاتصال الهاتفى بين الرئيسين أن ماكرون جدد إدانته الشديدة لضم روسيا لأربع مناطق أوكرانية، وأكد عزم فرنسا على مساعدة أوكرانيا فى استعادة سيادتها الكاملة وسلامتها الإقليمية، والعمل مع شركائها الأوروبيين على فرض عقوبات جديدة.

وتابع البيان أن الرئيسين ناقشا أيضا الوضع فى زابوريجيا، والذى لا يزال مقلقا للغاية. وأدان ماكرون اعتقال القوات الروسية لمدير المحطة النووية.

وذكر التقرير أن "الرئيسين شددا على الضرورة الملحة على المدى القريب للسماح بتناوب الموظفين الأوكرانيين الذين يضمنون تشغيل وسلامة المنشآت".

واحتجزت القوات الروسية يوم الجمعة، 30 سبتمبر المدير العام لمحطة الطاقة النووية زابوريجيا إيهور موراشوف.

وقال زيلينسكي، وفقا ليوكرينفورم "لقد تحدثت مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون. ناقشنا أهمية تعزيز الدعم الدفاعى لأوكرانيا. وناقشنا الوضع فى محطة الطاقة النووية فى زابوريجيا، وإخلاء المحطة من السلاح على الفور".

وقال زيلينسكى "نتوقع ردة فعل قوية من العالم بشأن الإجراءات غير القانونية لروسيا ، لا سيما من خلال تشديد ضغوط العقوبات".