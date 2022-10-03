المبعوث الأممى إلى اليمن: نأسف لعدم التوصل إلى تمديد الهدنة

جدة - نرمين السيد - ودعا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن فى بيان له أوردته قناة "الحرة الأمريكية" الأطراف اليمنية إلى "الحفاظ على الهدوء والامتناع عن أى شكل من أشكال الاستفزازات أو الأعمال التى قد تؤدى إلى تصعيد العنف.
وأشاد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة بالانخراط البنَّاء من كلا الجانبين على مستوى القيادة خلال الأسابيع الماضية، مثمنا موقف الحكومة اليمنية للتعاطى مع مقترحه بشكل إيجابى.
وأكد هانس جروندبرج أنه سيستمر فى العمل مع الجانبين سعيا لإيجاد حلول، وسيواصل جهوده الحثيثة للانخراط مع الأطراف؛ للتوصل على وجه السرعة إلى اتفاق بشأن كيفية المضى قدما نحو السلام.
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