الرئاسة الأوكرانية: كييف تحتاج ضمانات أمنية حتى قبل انضمامها إلى الناتو

جدة - نرمين السيد - ذكرت الرئاسة الأوكرانية، اليوم الأحد، أن كييف تحتاج إلى ضمانات أمنية حتى قبل انضمامها إلى حلف الناتو، للتأقلم سريعا مع الهجوم الروسى والحيلولة دون تكراره فى المستقبل.





وقال نائب مدير مكتب الرئيس الأوكرانى إيغور جوفكفا - بحسب ما نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية - إنه من المحتمل بكل تأكيد أن تنضم أوكرانيا إلى حلف الناتو دون المرور بمرحلة خطة عمل العضوية، والتى تضم برنامجا لتقديم المشورة والمساعدة والدعم العملى للدول الراغبة فى الانضمام للحلف.

وأضاف جوفكفا: "نرى الآن السويد وفنلندا يتقدمون نحو الناتو دون خطة عمل العضوية.. وأوكرانيا تراقب عن كثب تلك العملية ووجدت أنه رغم ما قيل حول استحالة الانضمام إلى الناتو دون المرور بتلك المرحلة، تبين أن الأمر ممكن"، مشيرا إلى أن أوكرانيا أخذت ذلك فى الحسبان وأشارت عندما تقدمت بطلب الانضمام، الجمعة الماضية، إلى الدولتين اللتين يتقدمان للانضمام دون المرور بمرحلة خطة عمل العضوية.

وأكد نائب مدير مكتب الرئيس الأوكرانى أن أوكرانيا قد تتبع نفس مسار السويد وفنلندا نحو حلف الناتو، مشيرا إلى أن وزيرة الخارجية الكندية ميلانى جولى أبدت رأيها الإيجابى تجاه طلب أوكرانيا للانضمام إلى الناتو، كما أكدت استعداد كندا لدعم تلك الخطوة.

وتابع جوفكفا قائلا: "لقد رأينا أيضًا بيان وزراء خارجية دول البلطيق الثلاثة الذين أيدوا المسار السريع (للانضمام للناتو)، كما رأينا بيانات من شركاء آخرين أيضًا، وبعد تقديم الطلب تحدث رئيس أوكرانيا (فولوديمير زيلينسكى) مع رئيس وزراء الدنمارك، وناقشا هذا الموضوع.. ودارت اليوم محادثة مع رئيس فرنسا، وستستمر العملية بهذا الشكل".