العالم اليوم - يوفنتوس يقهر بولونيا بثلاثية

انتم الان تتابعون خبر يوفنتوس يقهر بولونيا بثلاثية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 3 أكتوبر 2022 12:22 صباحاً - سجل يوفنتوس 3 أهداف بواسطة فيليب كوستيتش ودوسان فلاوفيتش وأركاديوش ميليك، ليفوز 3-صفر على بولونيا في الدوري الإيطالي، الأحد.

وهز كوستيتش لاعب وسط يوفنتوس الشباك لأول مرة في الدوري ليفتتح التسجيل في الدقيقة 24، بعد تمريرة من زميله الصربي فلاوفيتش.

وأضاف فلاوفيتش الهدف الثاني بضربة رأس في الدقيقة 59 بعد عرضية متقنة من وستون ماكيني، بينما اختتم ميليك الأهداف بتسديدة قوية من مدى قريب عقب 3 دقائق.

ويحتل يوفنتوس المركز السابع برصيد 13 نقطة من 8 مباريات ويتأخر بـ7 نقاط عن نابولي المتصدر، وسيلعب في ضيافة غريمه ميلان رابع الترتيب، السبت.

ويأتي بولونيا في المركز 17 برصيد 6 نقاط، ويستضيف سامبدوريا متذيل الترتيب في الجولة المقبلة.