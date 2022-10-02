العالم اليوم - أول تعثر لريال مدريد في الدوري الإسباني

انتم الان تتابعون خبر أول تعثر لريال مدريد في الدوري الإسباني من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 2 أكتوبر 2022 11:21 مساءً - فشل ريال مدريد في استغلال النقص العددي لضيفه أوساسونا، في مباراة انتهت بالتعادل 1-1 بالمرحلة السابعة من الدوري الإسباني، الأحد.

وكان بوسع كريم بنزيمة تأمين الفوز لفريقه، عندما حصل على ركلة جزاء قبل النهاية بقليل لكنه سددها في العارضة.

وتقدم فينيسيوس جونيور بهدف لريال في الدقيقة 42، لكن كيكي غارسيا أدرك التعادل للفريق الزائر بعد الاستراحة بخمس دقائق.

وتلقى دافيد غارسيا لاعب أوساسونا بطاقة حمراء بعدما حرم بنزيمة من التسجيل متسببا في ركلة جزاء، تصدى لها المهاجم الفرنسي وأهدرها.

ويعد التعادل التعثر الأول للفريق الملكي بالدوري هذا الموسم، حيث حقق العلامة الكاملة في المراحل الـ6 الأولى محققا 18 نقطة.

ويحتل ريال مدريد (19 نقطة) المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري بفارق الأهداف عن غريمه التقليدي برشلونة الذي جمع نفس العدد من النقاط، أما أوساسونا فقد ارتقى إلى المركز السادس وله 13 نقطة.