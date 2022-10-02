السعودية تبحث مع التشيك وأذربيجان سبل دعم وتعزيز التعاون فى مختلف المجالات

جدة - نرمين السيد - تلقى العاهل السعودى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود رسالة خطية من رئيس جمهورية التشيك ميلوش زيمان، تتعلق بالعلاقات الثنائية المتينة والوطيدة التى تربط البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها فى مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.





وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الرسالة استلمها نائب وزير الخارجية السعودى المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجى، خلال لقائه بسفير جمهورية التشيك لدى المملكة يوراى كوديلك، حيث تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها فى شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.

من ناحية أخرى، تلقى العاهل السعودى رسالة خطية مماثلة من رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف، تتعلق بالعلاقات الثنائية المتينة والوطيدة التى تربط البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها فى مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.

وتسلم الخريجى الرسالة خلال لقائه القائم بأعمال سفارة جمهورية أذربيجان لدى المملكة عمران صديقوف، حيث تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها فى شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.