9 أعضاء من الناتو يعلنون رفضهم لضم روسيا مناطق أوكرانية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى بيان مشترك نشر على الموقع الرسمى للرئاسة البولندية ضم كل من بيانا مشتركا لرؤوساء التشيك وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا ومقدونيا الشمالية ومونتينغرو وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا، تعليقا على إعلان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ضم 4 مناطق أوكرانية، هى دونيتسك ولوجانسك وخيرسون وزابوريجيا، إلى الأراضى الروسية.

وذكر البيان: "نحن رؤوساء دول شرق ووسط أوروبا، والتى زار قادتها كييف خلال الحرب وشهدوا بأعينهم آثار العمليات العسكرية الروسية، لا يمكننا السكوت فى وجه الانتهاك الصارخ للقانون الدولى من قبل الاتحاد الروسى، ولذلك أصدرنا هذا البيان".

وأضاف البيان: "نكرر دعمنا لسيادة وسلامة أراضى أوكرانيا، ولا ولن نعترف أبدا بمحاولات روسيا لضم أى مناطق أوكرانية (إلى أراضيها)"، كما أكد قادة الدول على دعمهم الكامل لقرار قمة الناتو فى بوخارست لعام 2008 فيما يخص العضوية المستقبلية لأوكرانيا فى الحلف.

وشدد البيان أيضا على دعم تلك الدول لأوكرانيا فى مواجهة روسيا، كما طالب قادة الدول موسكو "بالانسحاب الفورى من كل المناطق مُشجعين كل حلفائهم على زيادة دعمهم العسكرى إلى أوكرانيا.