الخارجية الألمانية تستدعى السفير الروسى بشأن ضم 4 مناطق أوكرانية

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية أن هذا هو رد فعل الحكومة الألمانية على انضمام أربع مناطق جديدة إلى روسيا، ومن المتوقع أن يحضر السفير الروسى إلى مبنى وزارة الخارجية الألمانية فى وقت لاحق اليوم.

تجدر الإشارة إلى أن روسيا بدأت منذ 24 فبراير 2022 عملية عسكرية خاصة فى إقليم "دونباس" جنوب شرقى أوكرانيا، فى أعقاب طلب إقليمى "دونيتسك" و"لوجانسك "رسميا دعم موسكو التى اعترفت بكل منهما "جمهورية مستقلة" ودخلت فى مواجهات عسكرية مع الجيش والقوات الأوكرانية.

وأعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أول أمس الجمعة، فى كلمة ألقاها بالكرملين أمام المئات من كبار السياسيين الروس، عن ضم أربع مناطق شرقى أوكرانيا هى: لوجانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا؛ بعد "استفتاءات" رفضت نتيجتها كييف وعواصم الدول الغربية، والأمم المتحدة التى قال أمينها العام: إن "الضمّ يتعارض مع مبادئ الأمم المتحدة وما يمثّله المجتمع الدولى".