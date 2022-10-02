موسكو: إصلاح الأضرار فى نورد ستريم ممكن ولكن سيتطلب وقتا وأموالا

جدة - نرمين السيد - أكد نائب رئيس الوزراء الروسى ألكسندر نوفاك أنه يمكن إصلاح الأضرار التى لحقت بالبنية التحتية فى خط "نورد ستريم" الذى ينقل الغاز الروسى إلى أوروبا، مشيرا إلى أن الأمر سيستغرق وقتا وأموالا كثيرة.





وقال نوفاك - فى تصريحات لقناة (روسيا 1) التلفزيونية، اليوم الأحد - "بالتأكيد، هناك إمكانيات تقنية لإصلاح البنية التحتية فى "نورد ستريم"، لكن الأمر سيستغرق وقتا وأموالا كثيرة". وأضاف: "الولايات المتحدة وأوكرانيا وبولندا أعلنت فى العام الماضى أن خط أنابيب "نورد ستريم" لن يعمل وستبذل كل ما فى وسعها لضمان ذلك"، مشددا على ضرورة النظر بجدية فى هذا الأمر. يُذكر أن الشركة المشغلة لخط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" كانت قد أعلنت يوم الاثنين الماضى عن وقوع حادث تسرب فى خط الأنابيب بمياه الدانمارك بالقرب من جزيرة "بورنهولم".. كما أعلن مشغل خط أنابيب الغاز الروسى المتجه إلى ألمانيا شركة "نورد ستريم إيه جى" أن الأعطال التى حدثت فى ثلاثة خطوط لأنابيب الغاز البحرية لنظام "التيار الشمالى" فى آن واحد غير مسبوقة ومن المستحيل تقدير مدة تنفيذ الإصلاحات.

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