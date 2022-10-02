عمان توافق على الانضمام للاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووى

جدة - نرمين السيد - وجاء فى المرسوم السلطانى- حسبما ذكرت وكالة الأنباء العمانية- أنه بعد الاطلاع على النظام الأساسى للدولة، وعلى الاتفاقية، تمت الموافقة على انضمام سلطنة عُمان إلى الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووى وفقًا للصيغة المرفقة، مع مراعاة التحفظ على أحكام الفقرة (1) من المادة (23) من الاتفاقية المشار إليها، وعلى جهات الاختصاص إيداع وثيقة الانضمام إلى الاتفاقية المشار إليها وفقًا لأحكامها مع مراعاة التحفظ المشار إليه.
كما أصدر السلطان هيثم مرسوما سلطانيا بإسناد الاختصاصات المتعلقة بالشؤون المناخية إلى هيئة البيئة نقلًا من هيئة الطيران المدنى، على أن تؤول إلى هيئة البيئة كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات المتعلقة بالشؤون المناخية.
وأصدر سلطان عمان مرسوما بإجراء تنقلات وتعيينات لعدد من سفراء الدولة فى عدة دول.
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