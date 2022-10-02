وزير الدفاع الأمريكى: سنواصل دعم أوكرانيا مهما استغرق الأمر من وقت

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستين أن الولايات المتحدة ستواصل تقديم الدعم العسكرى لأوكرانيا مهما استغرق الأمر من وقت، مشيرا إلى أن أوكرانيا أدهشت العالم من حيث قدرتها على صد الهجوم والتزامها بالدفاع عن ديمقراطيتها.





وقال أوستين - فى حوار مع شبكة (سى إن إن) الأمريكية، أذاعته اليوم الأحد - "إن القوات الأوكرانية قامت بعمل رائع حتى الآن، وتمكنت من الانتصار فى معركة كييف، وأبلت بلاء حسنا فى منطقة خاركيف، ونجحت فى استغلال الفرص"، مشيرا إلى أنه بالرغم من تباطؤ القتال فى منطقة خيرسون، إلا أن أوكرانيا تحرز تقدما.

وحول الاستفتاءات الروسية لضم مناطق أوكرانية، وصف أوستين هذه الاستفتاءات بـ"الزائفة"، قائلا "إن الولايات المتحدة ومعظم المجتمع الدولى لن يحترم أى ضم غير قانونى للأراضى الأوكرانية"، مشيرا إلى أنه يتحدث بشكل روتينى مع نظيره الأوكرانى أوليكسى ريزنيكوف لبحث الوضع على الأرض واحتياجات الجيش الأوكرانى خلال الفترة المقبلة، وأن القوات الأوكرانية تمتلك إمكانيات عالية ويمكنها قصف أهداف فى كل موقع بالأراضى الأوكرانية.

وحول التهديدات النووية الصادرة عن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين وتصريحاته التى أكد فيها أنه بعد ضم المناطق الأربع الأوكرانية لروسيا فستكون هذه الأراضى روسية وبالتالى فإنه سيدافع عنها بكل الوسائل الممكنة، وذلك فى إشارة إلى استخدام الأسلحة النووية، قال أوستين "هذه تصريحات غير مسئولة، وعادة لا نتوقع سماع هذا النوع من التهديدات من قادة الدول الكبيرة ذات القدرات".

وأضاف "نتوقع أن يواصل الأوكرانيون المضى قدما ومحاولة استعادة كل الأراضى داخل حدودهم السيادية، وسنواصل دعمهم فى جهودهم".