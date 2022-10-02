165 شهيداً فلسطينياً منذ مطلع العام

165 شهيداً فلسطينياً منذ مطلع العامقال التجمع الوطني لأُسر شهداء فلسطين، اليوم الأحد، إن عدد الشهداء منذ بداية العام الحالي وصل إلى 165 شهيدا في المحافظات الفلسطينية كافة.

وأوضح الأمين العام للتجمع محمد صبيحات في بيان صحفي إن 45 فلسطينياً استشهدوا من محافظة جنين و68 من محافظات الضفة الأخرى بما فيها القدس المحتلة و52 من محافظات غزة الخمس خلال العدوان الصهيوني في أغسطس الماضي.

وبين أن عدد الشهداء الأطفال بلغ هذا العام 34 طفلاً أي ما يعادل 21 في المئة من إجمالي عدد الشهداء تقريبا إلى جانب 14 شهيدة أنثى ما يعني أن نسبة الشهداء الأطفال والشهيدات الإناث من بين العدد الإجمالي للشهداء بلغت نحو 30 في المئة.

ووفقاً للبيان الذي نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية فإن عدد الشهداء منذ الثالث من أكتوبر عام 2015 قبل سبع سنوات وحتى هذا اليوم بلغ 1127 شهيداً من بينهم 229 طفلا أي ما نسبته 20 ونصف في المئة من إجمالي عدد الشهداء.