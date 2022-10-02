أوكرانيا: عدد قتلى الجيش الروسي تجاوز 60 ألف جندي منذ بدء العملية...



حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 2 أكتوبر 2022 07:29 مساءً - أعلن الجيش الأوكراني ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 60 ألفا و110 جنود منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير الماضي.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية - حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية - أنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 2377 دبابة، و4957 من المركبات المدرعة، و1405 من النظم المدفعية، و337 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة، و264 طائرة، و227 مروحية، و1015 طائرة بدون طيار، و15 سفينة حربية، فضلا عن 131 وحدة من المعدات الخاصة، و3796 مركبة وخزانات وقود".



وذكرت القيادة الجوية الأوكرانية، في بيان، أن سلاح الجو الأوكراني أسقط خمس من أصل سبع طائرات بدون طيار من طراز "شاهد -136 كاميكازي" استخدمتها القوات الروسية لمهاجمة منطقة ميكولايف الليلة الماضية.