بوتين يقدم لمجلس الدوما مشاريع قوانين حول انضمام المناطق الجديدة إلى روسيا



حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 2 أكتوبر 2022 07:29 مساءً - قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أربعة مشاريع قوانين دستورية اتحادية إلى مجلس الدوماـ بشأن انضمام المناطق الجديدة، حسبما أفادت الخدمة الصحفية لمجلس النواب بالبرلمان، وفقا لروسيا اليوم.

وقال رئيس لجنة مجلس الدوما بافيل كراشينينيكوف، إن الوثائق الصادرة عن دونيتسك ولوجانسك وأوكرانيا، بشأن التعليم والخبرة العملية والحق في المعاش التقاعدي والمساعدة الاجتماعية والطبية سوف يتم الاعتراف بها في روسيا، وسيتمكن السكان من الحصول على الجنسية الروسية بعد تقديم طلب وأداء اليمين.

وأشار رئيس لجنة مجلس الدوما إلى أنه حتى 1 يناير 2028، سيكون تسجيل حقوق العقارات في المناطق الجديدة ممكنا على أساس الوثائق الأوكرانية، متابعا: قبل 1 يونيو 2023، سيتم إنشاء هيئات إقليمية للهيئات التنفيذية الفيدرالية في الجمهوريات والأقاليم الجديدة. وخلال الفترة الانتقالية، سيتم أيضا إنشاء هيئات ادعاء وسيتم ضمان عمل النظام القضائي في روسيا الاتحادية.

ووفقا للوثائق المقدمة، سيعين فلاديمير بوتين قادة مؤقتين للمناطق الجديدة بعد 10 أيام من اليوم الذي تم فيه قبول هذه الأراضي في روسيا، وستجرى انتخابات في المناطق الأربع في سبتمبر 2023، وستكون العملة الرسمية في المناطق هي الروبل الروسي، ولكن حتى نهاية هذا العام، يسمح باستخدام الغريفنا الأوكرانية، وسيكون قانون الموازنة ساري المفعول في المناطق الجديدة للاتحاد اعتبارا من بداية العام المقبل، وستحدد الحكومة الروسية تفاصيل الميزانية، وستنضم التشكيلات العسكرية المنتظمة للمناطق الأربع الى القوات المسلحة الروسية.