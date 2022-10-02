فرنسا وبريطانيا تتعهدان بزيادات كبرى فى الإنفاق الدفاعى لسنوات مقبلة

جدة - نرمين السيد - وتقول مجلة "بريكينج ديفينس" الأمريكية إنه بموجب مقترح الموازنة الفرنسية الجديد لعام 2023، فإن الإنفاق الدفاعى لفرنسا سيصل إلى 43.9 مليار يورو (بما يعادل 42.2 مليار دولار أمريكى)، بزيادة قدرها 3 مليارات يورو (2.89 مليار دولار) عن موازنة 2022. وبموجب مشروع الموازنة الراهن، فإن توجه زيادة فرنسا لنفقاتها الدفاعية يتواصل منذ عام 2017، ليرتفع مستواها المقترح بنسبة 36 فى المائة من 32.3 مليار يورو (31.1 مليار دولار) فى عام 2017، وهو ما يلبى متطلبات حلف "الناتو" ببلوغ النفقات الدفاعية مستوى 2 فى المائة من الناتج المحلى الإجمالى.

ومن المتوقع أن يخضع المقترح الجديد للموازنة الدفاعية الفرنسية، المعلن مساء أمس، للنقاش داخل ردهات الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ (البرلمان الفرنسى بغرفتيه)، على أن يتم إقراره فى غضون 70 يوماً من تقديمه، وتشير التوقعات إلى أنه من المرجح أن يحظى بالقبول من النواب، ولا سيما أنه يتماشى مع تشريع سبق للبرلمان الفرنسى التصديق عليه فى يوليو 2018 بشأن مسيرة البرنامج العسكرى المخطط لها على مدار خمس سنوات فى الفترة 2019- 2025.

ويذهب الجزء الأكبر من الميزانية الدفاعية الفرنسية المقترحة بقيمة 25.6 مليار يورو (24.6 مليار دولار) لبند مشتريات السلاح. أما ثانى بأكبر بنود الإنفاق العسكرى فسيخصص للرواتب التى ستصل إلى ما يعادل 12.4 مليار دولار، فى ضوء التخطيط لمزيد من التعيينات الجديدة بواقع 29 ألفاً و700 عنصر جديد (من بينهم 24 ألفاً من العسكريين، والبقية من المدنيين)، علاوة على 1500 وظيفة جديدة أخرى فى المجالات الدفاعية للفضاء الإلكترونى والاستخبارات.

وكان وزير الدفاع الفرنسى، سباستيان ليكورنو، أفاد فى مطلع الشهر الجارى بأن بلاده بحاجة إلى زيادة مخزوناتها من الذخائر، وهى إحدى القضايا الملحة التى أثارها وزراء الدفاع الأوروبيون فى الأشهر الأخيرة. وطالبت الموازنة تخصيص مليارى يورو (بما يعادل 1.93 مليار دولار) للذخيرة، وهو ما يتضمن نوعية متطورة وحديثة لجيل جديد من قذائف جو– جو من طراز MICA التى سيتم إنتاجها فى 2023.

ومن المقرر أن يشهد العام المقبل حصول وحدات الجيش الفرنسى على عدد من التسليحات الحديثة المتطورة، وفق ما أشار إليه مقترح الموازنة الدفاعية للعام المقبل. ويتضمن ذلك 13 طائرة مقاتلة من طراز "رافال" للقوات الجوية، و13 طائرة "ميراج إم 2000 دى" محدثّة، وثلاث طائرات تزود وقود متعددة المهام من طراز "فونيكس إم آر تى تى"، وطائرتى نقل "أطلس إيه400 إم"، وخمس مروحيات "إن إتش90"، وخمس مروحيات "تايجر"، و15 دبابة قتال محدثة من طراز "ليكتريك"، وسفينة إمداد، وغواصة نووية هجومية، وسفينة مراقبة، وعتاد مضاد للمركبات الجوية المسيّرة وتسع مركبات جوية مسيّرة تكتيكية.

وإضافة إلى ذلك، ستحصل القوات البرية الفرنسية على 264 مركبة مدرعة جديدة من طرازات مختلفة، من بينها 123 "جريفون"، و119 "سيرفال"، و22 "جاجوار". وعلاوة على تلك النفقات خُصص مليار يورو (بما يوازى 962.7 مليون دولار) للابتكار كجزء من الـ8 مليارات يورو (7.68 مليار دولار) المخصصة لموازنة البحوث والتطوير.

وفى السياق ذاته، كشف وزير الدفاع البريطانى، بن والاس، فى مقابلة أجراها مع العدد الأسبوعى لصحيفة "تيليجراف"، عن خطة لمضاعفة النفقات الدفاعية لبلاده بحلول عام 2029 لتصل إلى 100 مليار جنيه إسترلينى (بما يعادل 107 مليارات دولار أمريكى)، مقارنة بـ48 مليار إسترلينى فقط (بما يوازى 51 مليار دولار) فى الوقت الراهن. وتأتى تلك التوقعات والزيادة المرتقبة رغم انحسار قيمة العملة البريطانية والمأزق الاقتصادى الذى تمر به البلاد جراء الخطة الجزئية التى أعلنها وزير الخزانة، كوازى كوراتينج، فى 23 سبتمبر الجارى.

وقال والاس إن رئيسة الوزراء البريطانية، ليز تروس، تعهدت بزيادة نفقات الدفاع لتصل نسبتها من الناتج المحلى الإجمالى إلى (2.4 بحلول عام 2026، و3 فى المائة فى عام 2030.).

ومن جانبه، حذر الخبير الاقتصادى فى (معهد الدراسات النقدية) IFS، بن زارَنكو، فى تصريحات لصحيفة (الجارديان)، من أن رقم 100 مليار جنيه إسترلينى "مغالى فيه بصورة كبيرة عن قيمته الحقيقية"، مبيناً أن الزيادة المقدرة بنحو 52 مليار جنيه إسترلينى إذا قورنت بأرقام اليوم فى ظل قيمتها الحالية الحقيقية فإن الزيادة ستكون 23 مليار جنيه إسترلينى فقط، فى ضوء عنصرى التضخم (الذى يصل إلى حوالى 10 فى المائة) من جانب، وتأثير حساب النمو المستقبلى على الجانب الآخر.

ورغم الزيادة فى الإنفاق الدفاعى، لم يتطرق وزير الدفاع البريطانى والاس إلى قضية وقف خطة سابقة لتقليص عديد الجيش البريطانى بنحو 10 آلاف عنصر بحلول عام 2025. وترى المجلة الأمريكية أن تلك المسألة ربما تخضع للتعديل بمجرد صدور مراجعة اجتماعات رئيسة الوزراء تروس مع وزيرى الدفاع والخارجية، والمقرر إعلانها بحلول نهاية العام الجارى.

وقال والاس للصحيفة البريطانية إنه "من المرجح بشدة أن يزيد عديد الجيش لكنها ليست الزيادة التى يرغبها كبار جنرالات الجيش، لأن ما نحتاج إليه بصورة ماسة أن نقوم، على سبيل المثال، بالاستثمار فى قدرات الاستخبارات والرصد والاستطلاع ISR. معظم الناس يتحدثون دوماً عن التشكيلات العسكرية- (هل ممكن إعادة البنادق مجدداً)، أو كيف سيكون حالها. نحن أكثر ترجيحاً بأن نحصل على بطاريات مدفعية وراجمات صواريخ، ومزيد من الرصد الاستخباراتى، والمزيد من تقنيات الحرب الكهربائية، وبحاجة حالياً إلى القدرات المضادة للمركبات المسيّرة بدون طيار UAV. إن لم نتمكن من إسقاط تلك المسيّرات الصغيرة، فإننا سنكون أكثر عرضة وهشاشة، وحينذاك لن يهم مَن تكون."

وعلى غرار فرنسا، شهدت موازنة الإنفاق الدفاعى البريطانى ارتفاعاً متصلاً منذ عام 2016 حين سجلت آنذاك 41.5 مليار جنيه إسترلينى (بما يعادل 44.3 مليار دولار)، وهو أدنى مستوى لها منذ 2003. وكانت أكبر قفزة لموازنة الدفاع البريطانية من 44.5 مليار إسترلينى إلى 48.6 مليار إسترلينى (بما يوازى من 47.5 مليار دولار إلى 51.9 مليار دولار)، قد سُجلت ما بين 2012 و2022، غير أنها زيادة نسبية إذا قورنت بالارتفاع الذى شهدته فى موازنة 2010/ 2011، حين اشتد الصراع العسكرى فى أفغانستان وقفزت فيها الموازنة الدفاعية إلى 48.4 مليار إسترلينى (بما يعادل 51.7 مليون دولار).