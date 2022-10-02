العالم اليوم - حميدتي يكشف مخرجات اجتماعه مع البرهان بشأن "الحكم"

انتم الان تتابعون خبر حميدتي يكشف مخرجات اجتماعه مع البرهان بشأن "الحكم" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 2 أكتوبر 2022 07:22 مساءً - كشف رئيس مجلس السيادة السوداني، محمد حمدان دلقو "حميدتي"، يوم الأحد، أنه اتفق مع رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان على أن "يتولى المدنيون اختيار رئيسي مجلس سيادة ووزراء مدنيين".

وأفاد بعقد اجتماع، يوم الخميس الماضي، مع الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، "جدد خلاله التزامه السابق بخروج المؤسسة العسكرية من السلطة وترك أمر الحكم للمدنيين".

وأعرب الفريق أول دقلو عن تطلعه لتوافق قوى الثورة على تشكيل حكومة مدنية بالكامل لاستكمال مهام الفترة الانتقالية، بما يؤسس لتحول ديمقراطي حقيقي.

وأعلن قائد قوات الدعم السريع التزامه الصارم بتعهداته السابقة بخروج المؤسسة العسكرية من المشهد السياسي، والانصراف تماماَ لمهامها المنصوص عليها في الدستور والقانون.

وشدد على أهمية التنسيق والتعاون بين جميع السودانيين لإزالة المصاعب التي تواجه عملية الانتقال وخلق البيئة المواتية للتقدم إلى الأمام تحقيقًا لتطلعات الشعب في بناء دولة ديمقراطية مستقرة.

ودعا حميدتي إلى تغليب المصالح الوطنية العليا حفاظًا على أمن واستقرار البلاد.