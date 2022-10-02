بوتين يحيل إلى الدوما مشاريع قوانين بضم أربع مناطق جديدة إلى روسيا

جدة - نرمين السيد - وكانت المحكمة الدستورية الروسية أقرت فى وقت سابق اليوم بتوافق المعاهدات الخاصة بالأراضى الجديدة مع القانون الأساسى للبلاد.. وسينظر مجلس الدوما فى مسودة قوانين دستورية حول انضمام "دونيتسك" و"لوجانسك" و"خيرسون" و"زابوروجيا" إلى روسيا فى جلسة عامة غدا الاثنين.

وسيحضر رئيس اللجنة الدستورية لمجلس الاتحاد (الغرفة العليا للبرلمان) أندريه كليشاس، ورئيس لجنة مجلس الدوما بشأن بناء الدولة، بافيل كراشينينيكوف، كممثلين رسميين للرئيس الروسى أثناء نظر الوثائق من قبل مجلس الاتحاد.

تجدر الإشارة إلى أن روسيا بدأت منذ 24 فبراير 2022 عملية عسكرية خاصة فى إقليم "دونباس" جنوب شرقى أوكرانيا فى أعقاب طلب إقليمى "دونيتسك" و"لوجانسك "رسميا دعم موسكو التى اعترفت بكل منهما "جمهورية مستقلة" ودخلت فى مواجهات عسكرية مع الجيش والقوات الأوكرانية.

وأعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين يوم 30 سبتمبر 2022، فى كلمة ألقاها بالكرملين أمام المئات من كبار السياسيين الروس، عن ضم أربع مناطق شرقى أوكرانيا هى: "لوجانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا" بعد "استفتاءات" رفضت نتيجتها كييف وعواصم الدول الغربية، والأمم المتحدة، والتى قال أمينها العام إن "الضمّ يتعارض مع مبادئ الأمم المتحدة وما يمثله المجتمع الدولى".