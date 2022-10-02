أمين عام الناتو: سنواجه أى هجوم متعمد على البنية التحتية للحلف بحزم

جدة - نرمين السيد - أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسى "الناتو"، ينس ستولتنبرج، اليوم الأحد، أن أى هجوم متعمد على البنية التحتية للحلف سيتم التصدى لها ومواجهتها بشكل حازم وقوى، حسبما ذكرت قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية فى نبأ عاجل، منذ قليل.





وتأتى تصريحات أمين عام حلف الناتو بالتزامن مع ارتفاع حدة الصعيد بين الغرب وروسيا التى أعلنت يوم الجمعة الماضى، ضم 4 مناطق أوكرانية جديدة إلى أراضى روسيا الاتحادية.

وفى سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، القضاء على أكثر من 100 جندى أوكرانى فى مقاطعة خاركوف، بالإضافة إلى تدمير عشرات الدبابات والآليات العسكرية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف- "إنه تم تدمير 12 آلية عسكرية بضربات صاروخية على مناطق تمركز اللواءين الآليين 92 و14 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية فى خاركيف، كما شن الطيران الحربى غارات على منطقة كراسنى ليمان بالقرب من دونيتسك، مما كبد القوات الأوكرانية خسائر فى الأرواح تجاوزت 200 عسكرى و320 جريحا، بالإضافة إلى تدمير 10 دبابات و25 عربة قتال مشاة".

وأشار إلى أن القوات الروسية أحبطت هجوما عنيفا شنته القوات الأوكرانية فى منطقة خيرسون، وتمكنت من تدمير 31 دبابة و78 وحدة من المعدات الخاصة والقضاء على أكثر من 240 جنديا أوكرانيا.