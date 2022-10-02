العالم اليوم - مان سيتي يدك شباك يونايتد.. وهالاند يصنع الفارق

انتم الان تتابعون خبر مان سيتي يدك شباك يونايتد.. وهالاند يصنع الفارق من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 2 أكتوبر 2022 05:21 مساءً - اكتسح مانشستر سيتي جاره مان يونايتد 6-صفر، يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ".

وواصل إرلينغ هالاند التسجيل بغزارة وأحرز ثلاثة أهداف وصنع هدفين في قمة مانشستر.

ونجح فيل فودن أيضا في تسجيل ثلاثة أهداف لسيتي، بينما هز أنتوني الشباك ليونايتد وأضاف زميله البديل أنتوني مارسيال هدفين أحدهما من ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة.

وأصبح رصيد مان سيتي 20 نقطة من ثماني مباريات ويحتل المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن أرسنال المتصدر، بينما بقي مان يونايتد في المركز السادس برصيد 12 نقطة وتوقفت سلسلة من أربعة انتصارات متتالية.