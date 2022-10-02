الاحتلال يخطر بهدم 8 منازل جنوب الخليل

الاحتلال يخطر بهدم 8 منازل جنوب الخليلأقدمت قوات العدو الصهيوني، اليوم الأحد، على تسليم اخطارات لهدم ثمانية منازل فلسطينية في قريتي الديرات وارفاعية بمسافر يطا، جنوب الخليل جنوب الضفة المحتلة.

ونقلت وكالة (معا) الإخبارية عن منسق لجان الحماية والصمود في مسافر يطا فؤاد العمور القول :" إن قوات العدو اقتحمت قرية الديرات واخطرت بهدم أربعة منازل، ثلاثة منها مأهولة بالسكان، ورابع قيد الانشاء".

وأضاف :"ان قوات العدو سلمت اربعة اخطارات بوقف العمل في منازل بقرية ارفاعية، منهما منزلين مأهولين بالسكان والبقية قيد الإنشاء".

وتابع: "إن هناك استهدافاً واضحاً ومتواصلاً لكافة التجمعات والقرى في مسافر يطا، وذلك للسيطرة على المزيد من الأراضي لصالح الاستيطان".