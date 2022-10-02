سوريا: ارتفاع حصيلة ضحايا غرق مركب المهاجرين إلى 99 شخصا

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 2 أكتوبر 2022 05:08 مساءً - دوت الخليج :- ارتفع عدد ضحايا المركب اللبناني الذي غرق قبالة ساحل محافظة طرطوس السورية، إلى 99 شخصا، بعد العثور اليوم الاثنين، على جثة جديدة جرى تسليمها إلى الهيئة العامة لمستشفى الباسل.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا)، عن مدير الموانئ السورية، العميد سامر قبرصلي، أن عدد ضحايا المركب اللبناني وصل إلى 99 شخصا حتى الآن.

وأفاد المدير العام للهيئة العامة لمستشفى الباسل في طرطوس، الدكتور إسكندر عمار، أنه "تم تخريج جميع الناجين من غرق المركب من المستشفى بعد تحسن حالتهم الصحية".

ووفق أقوال الناجين، فإن المركب انطلق من منطقة المنية في طرابلس، شمالي لبنان، الثلاثاء الماضي، بقصد الهجرة إلى قبرص، ويحمل أشخاصا من جنسيات عدة.

--(بترا)

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