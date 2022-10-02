البرازيليون يصوتون فى انتخابات رئاسية تاريخية

جدة - نرمين السيد - فتحت مراكز الاقتراع فى البرازيل أبوابها أمام الناخبين، اليوم الأحد، للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات رئاسية توصف بأنها "تاريخية" حيث سيكون لها تأثير عميق على السياسة الخارجية للبلاد.





وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية أن المنافسة تتركز ما بين قوى اليمين، ممثلة بمرشحها الرئيس المنتهية ولايته جايير بولسونارو، وقوى اليسار، ممثلة بمرشحها الرئيس الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

وفى حال عدم حصول أى من المرشحين، البالغ عددهم 11، على أكثر من 50 فى المئة من الأصوات فإن أكثر مرشحين حصلا على أصوات سيخوضان الجولة الثانية من الانتخابات فى نهاية شهر أكتوبر الجارى.. فيما أظهر أحدث استطلاعات الرأى أن لولا دا سيلفا سيحصل على أغلبية الأصوات الصحيحة، ويمكن أن يفوز فى الانتخابات من الجولة الأولى، الأمر الذى من شأنه تجنب جولة الإعادة.

وإلى جانب إختيار الرئيس، سيقوم الناخبون بإنتخاب نائب للرئيس والمحافظين وأعضاء مجلس الشيوخ، فيما أكدت الحكومة البرازيلية أن الانتخابات ستكون آمنة تماما.

جدير بالذكر أن نظام التصويت الإلكترونى فى البرازيل يسمح بفرز النتائج بسرعة فى غضون ساعات بعد إغلاق مراكز الاقتراع فى الساعة الخامسة مساء بتوقيت البرازيل.