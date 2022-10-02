نيكاراغوا تطرد سفيرة الاتحاد الأوروبي
غادرت سفيرة الاتحاد الأوروبي في نيكاراغوا، بيتينا موشيت، الليلة الماضية، البلاد بعد تبلُّغها قرار طردها.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر دبلوماسية، قولها: إن "موشيت غادرت البلاد السبت جوا في رحلة لشركة أيرومكسيكو متّجهة إلى المكسيك في طريقها إلى باريس".. مشيرة إلى أن الشرطة واكبتها من منزلها وصولا إلى المطار.
وكان وزير خارجية نيكاراغوا دنيس مونكادا قد استدعى موشيت إلى مقرّ الوزارة يوم الأربعاء الماضي وأبلغها بأنها شخص غير مرغوب فيه في ماناجوا بسبب تدخّل الاتّحاد الأوروبي في شؤون نيكاراغوا وعدم احترامه السيادة الوطنية.
وتتعرض نيكاراغوا لمحاولات تدخل وعقوبات من الاتّحاد الأوروبي والولايات المتّحدة تحت مزاعم مختلفة.
وكانت نيكاراغوا أعلنت، السبت، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع هولندا، ومنع السفير الأمريكي الجديد هوغو رودريغيز من الدخول إليها بسبب التدخلات المتكررة والمواقف الاستعمارية لكل من واشنطن وامستردام.
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