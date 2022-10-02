العالم اليوم - الدنمارك تعلن توقف تسرب الغاز من خط أنابيب "نورد ستريم 1"

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 2 أكتوبر 2022 03:22 مساءً - قالت السلطات الدنماركية، الأحد، إن التسريب في خط أنابيب نقل الغاز الطبيعي "نورد ستريم 1"، توقف أيضا، وذلك غداة إعلان المسؤولين توقف التسرب في خط الأنابيب "نورد ستريم 2".

وأبلغت شركة "نورد ستريم إيه جي" وكالة الطاقة الدنماركية بأن الضغط يبدو مستقرا الآن في خط "نورد ستريم 1".

وكتبت وكالة الطاقة الدنماركية على حسابها في تويتر "أبلغت شركة نورد ستريم إيه جي وكالة الطاقة الدنماركية بأن الضغط يبدوا الآن مستقرا في خط الأنابيب نورد ستريم 1. وهو ما يشير إلى أن تسرب الغاز الناجم عن الانفجارين الأخيرين قد انتهى الآن أيضا".

وذكرت الوكالة الدنماركية السبت أن خط الأنابيب "نورد ستريم 2" في بحر البلطيق يبدو أنه توقف عن تسريب الغاز الطبيعي.

أدت الانفجارات تحت سطح البحر التي دمرت خطي الأنابيب "نورد ستريم 1 و2" الأسبوع الماضي، إلى تسرب كميات ضخمة من غاز الميثان.

وقال محققون من دول الشمال إن الانفجارات استخدمت فيها عدة مئات من الأرطال من المتفجرات.

في السياق ذاته، اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، الغرب بتخريب خطوط الأنابيب التي أمدتها روسيا، وهي تهمة نفتها الولايات المتحدة وحلفاؤها بشدة.

وتواصلت الخلافات الأميركية - الروسية في وقت لاحق في الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن الدولي الذي دعت إليه روسيا بشأن الهجمات على خطوط الأنابيب. كما نشر باحثون نرويجيون خريطة توقعت أن ينتقل التسرب الضخم لغاز الميثان من خطوط الأنابيب المتضررة عبر مساحات كبيرة من منطقة الشمال.